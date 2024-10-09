В Госдуме призвали запретить работать психологам без диплома

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Необходимо в срочном порядке принять закон, запрещающий оказывать психологические консультации людям, не имеющим государственного диплома в этой области, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.