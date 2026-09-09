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Происшествия

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Сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт жителем Ингушетии почти 4 кг прегабалина и тропикамида

Сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт жителем Ингушетии почти 4 кг прегабалина и тропикамида

В Ингушетии сотрудники группы контроля за оборотом наркотиков, отдела уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Сунженский» совместно с коллегами из республиканского ОФСИН России задержали 37-летнего ранее судимого жителя Сунжи, подозреваемого в незаконном обороте крупной партии сильнодействующих веществ.

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