Сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт жителем Ингушетии почти 4 кг прегабалина и тропикамида

В Ингушетии сотрудники группы контроля за оборотом наркотиков, отдела уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции МО МВД России «Сунженский» совместно с коллегами из республиканского ОФСИН России задержали 37-летнего ранее судимого жителя Сунжи, подозреваемого в незаконном обороте крупной партии сильнодействующих веществ.
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