Fujitsu представит новый энергоэффективный процессор Fujitsu-Monaka в ноябре 2026 года

Компания Fujitsu объявила о начале продаж нового процессора Fujitsu-Monaka в ноябре 2026 года. Первые серверы с этим чипом планируется предложить финансовым и телекоммуникационным компаниям уже в IV квартале 2026 года, а поставки в Японию и Европу начнутся в апреле 2027 года.
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