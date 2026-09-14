Fujitsu представит новый энергоэффективный процессор Fujitsu-Monaka в ноябре 2026 года

Компания Fujitsu объявила о начале продаж нового процессора Fujitsu-Monaka в ноябре 2026 года. Первые серверы с этим чипом планируется предложить финансовым и телекоммуникационным компаниям уже в IV квартале 2026 года, а поставки в Японию и Европу начнутся в апреле 2027 года.