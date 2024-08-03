Общественники и журналисты Кабардино-Балкарии приняли участие в рейде «Нетрезвый водитель»

В общереспубликанском рейде «Нетрезвый водитель» вместе с сотрудниками Госавтоинспекции приняли участие представитель Общественного совета при МО МВД России «Прохладненский» Андрей Клюй и корреспонденты печатных изданий «Прохладненские известия» Севиль Гаджиева и «Ваш городок» Ирина Нелюбова.
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