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Российские войска продвинулись вдоль Ясиноватского переулка к лесопарковой зоне на юго-востоке Авдеевки

Российские войска продвинулись вдоль Ясиноватского переулка к лесопарковой зоне на юго-востоке Авдеевки

Продолжаются боевые действия в районе Авдеевки и в городской черте. Погодные условия уже близки к по-настоящему зимним.

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