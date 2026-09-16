Формула 1 объявила даты предсезонных тестов 2027 года

Формула 1 объявила даты предсезонных тестов 2027 годаLAT Images / MercedesФормула 1 подтвердила даты единственных предсезонных тестов 2027 года — они пройдут с 24 по 27 февраля на Международном автодроме Бахрейна в Сахире.
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