@ Zuma/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Вашингтон признает Россию в ее новых границах и снимет с нее санкции, если Москва выйдет из российско-китайского союза.
В США впервые предложили признать новые границы РФ
Комментарии
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Владимир Соловьев
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ С США, КОТОРЫЕ КАК "КУПЦЫ" СКОРЕЕ УМЕРЛИ, ЧЕМ ЖИВЫЕ!
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10 час.
Tania Еременко
Не дождутся! Россия - добрый сосед Китая, россияне любят китайцев, а пиндосов - нет!!! Презирают америкосов.
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9 час.
Александр Лесков
Татьяна Еременко! ► «Любит - не любит, плюнет - приголубит, замуж возьмет - к чёрту пошлёт...» ► Что за смешные гадания на ромашке? ► Китаёзы не плохие и не хорошие. Они ПРАГМАТИЧНЫЕ попутчики для России. (И, как раса, очень закрыты и хитры!) ► У меня в приятелях был (сейчас затерялся он где-то) китаец. Так он НИКОГДА (!) бы не кинулся, очертя голову, спасать, например, тонущего чужого человека, а просто ушёл бы от берега подальше... И совесть его бы при этом никак не мучила... ► Иной у них «культурный код», НЕ Русский НЕ славянский взгляд на жизнь.
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1 час.
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