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В США впервые предложили признать новые границы РФ

В США впервые предложили признать новые границы РФ

@ Zuma/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Вашингтон признает Россию в ее новых границах и снимет с нее санкции, если Москва выйдет из российско-китайского союза.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
КАКАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ С США, КОТОРЫЕ КАК &quot;КУПЦЫ&quot; СКОРЕЕ УМЕРЛИ, ЧЕМ ЖИВЫЕ!
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10 час.
Tania Еременко
Не дождутся! Россия - добрый сосед Китая, россияне любят китайцев, а пиндосов - нет!!! Презирают америкосов.
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9 час.
Александр Лесков
Татьяна Еременко! ► «Любит - не  любит,  плюнет - приголубит, замуж    возьмет -  к чёрту  пошлёт...» ► Что за  смешные гадания  на  ромашке? ► Китаёзы  не  плохие  и  не  хорошие.  Они  ПРАГМАТИЧНЫЕ  попутчики для  России. (И,  как  раса, очень  закрыты  и  хитры!) ► У  меня в  приятелях  был  (сейчас  затерялся он где-то)  китаец.  Так он   НИКОГДА (!)   бы не  кинулся,  очертя  голову,  спасать, например, тонущего  чужого  человека,  а  просто  ушёл  бы  от  берега  подальше... И  совесть  его бы при этом никак  не мучила... ►  Иной  у них «культурный  код»,  НЕ Русский  НЕ  славянский  взгляд  на  жизнь.
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1 час.

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