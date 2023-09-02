В США впервые предложили признать новые границы РФ

Александр Лесков

Татьяна Еременко! ► «Любит - не любит, плюнет - приголубит, замуж возьмет - к чёрту пошлёт...» ► Что за смешные гадания на ромашке? ► Китаёзы не плохие и не хорошие. Они ПРАГМАТИЧНЫЕ попутчики для России. (И, как раса, очень закрыты и хитры!) ► У меня в приятелях был (сейчас затерялся он где-то) китаец. Так он НИКОГДА (!) бы не кинулся, очертя голову, спасать, например, тонущего чужого человека, а просто ушёл бы от берега подальше... И совесть его бы при этом никак не мучила... ► Иной у них «культурный код», НЕ Русский НЕ славянский взгляд на жизнь.