Елена Орлеанская: электронные терминалы удобны для москвичей

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это один из главных способов волеизъявления в Москве, заявила агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель отдела развития благотворительного фонда «Мир в каждый дом» Елена Орлеанская.
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