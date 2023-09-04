Богомаз: ВСУ обстреляли брянское село Подывотье, нарушено энергоснабжение

Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение, - сообщил в соцсетях 4 сентября губернатор Брянской облас .
Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение, - сообщил в соцсетях 4 сентября губернатор Брянской облас .
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