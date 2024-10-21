Татьяна Монтян: Республиканцы укрепляются в колеблющихся штатах: попкорн в руках и неутомимо ждем итогов выборов!

Досрочное голосование на выборах президента США выявило ощутимый рост популярности республиканцев в колеблющихся штатах, таких как Флорида, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина, Пенсильвания, Вирджиния и Висконсин.
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