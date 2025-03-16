Игра «Найди 10 отличий»

Тимми и Диз предлагают потренировать внимание. 123RF/legion-media.ruВыполнение этого задания поможет ребенку не только улучшить концентрацию внимания и зрительную память, но также побудит его быть сосредоточенным и наблюдательным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии