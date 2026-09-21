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МОСИНФОРМ

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Движение по ряду улиц и набережных временно ограничат с 25 по 27 сентября

Движение по ряду улиц и набережных временно ограничат с 25 по 27 сентября

Из-за Московского марафона на дистанцию 10 километров 26 сентября ограничат проезд по ряду улиц и набережных в Центральном и Западном административных округах.

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