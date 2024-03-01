Япония вводит экспортные ограничения против «Калашникова» и «Уралвагонзавода»

Япония вводит экспортные ограничения в отношении «Калашникова» и «Уралвагонзавода». Кроме того, рестрикции распространяются на ряд других оборонных и промышленных концернов, действующих в Российской Федерации.
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