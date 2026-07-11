SpaceX передала Армении 56 терминалов Starlink для спасателей

Илон Маск, владелец SpaceX, подарил Армении еще 56 терминалов Starlink для спасательных служб. Министр промышленности Армении Мхитар Айрапетян отметил их значимость для интернет-связи в чрезвычайных ситуациях.
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