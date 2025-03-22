Умер легендарный боксер Джордж Форман

Американский боксер Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, 21 марта сообщает издание TMZ. «Гуманист, олимпиец и двукратный чемпион мира в тяжелом весе, он пользовался глубоким уважением — человек дисциплины, убеждений и защитник своего наследия», — слова семьи приводит издание.