Умер легендарный боксер Джордж Форман

Американский боксер Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет, 21 марта сообщает издание TMZ. «Гуманист, олимпиец и двукратный чемпион мира в тяжелом весе, он пользовался глубоким уважением — человек дисциплины, убеждений и защитник своего наследия», — слова семьи приводит издание.
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