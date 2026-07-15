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Крымский чиновник призвал жителей косить траву, несмотря на нехватку бензина

Крымский чиновник призвал жителей косить траву, несмотря на нехватку бензина

На фоне острого дефицита топлива в Крыму глава Родниковского сельского совета Сергей Тарасов вступил в перепалку с местными жителями, которые пожаловались на невозможность выполнить его же требования по покосу травы.

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