Крымский чиновник призвал жителей косить траву, несмотря на нехватку бензина

На фоне острого дефицита топлива в Крыму глава Родниковского сельского совета Сергей Тарасов вступил в перепалку с местными жителями, которые пожаловались на невозможность выполнить его же требования по покосу травы.
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