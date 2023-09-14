Милохин сделал заявление о цели прилета в Москву

Валентин Щербаков Надо этого извращенного подонка Милохина экстрадировать из Дубаи и отправить в СВО, чтобы вкусил все прелести.......

Alex Nемо А почему ему вообще позволили выйти из самолёта? Он уже наговорил как минимум лет на 10 в санатории на южном берегу Северного Ледовитого океана...