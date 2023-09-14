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Милохин сделал заявление о цели прилета в Москву

Милохин сделал заявление о цели прилета в Москву

Недавно Даня Милохин вернулся в Москву из ОАЭ. Однако блогер экстренно покинул Россию после того, как стало известно, что может попасть под осенний призыв в ВС РФ.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Надо этого извращенного подонка Милохина экстрадировать из Дубаи и отправить в СВО, чтобы вкусил все прелести.......
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9 час.
Alex Nемо
А почему ему вообще позволили выйти из самолёта? Он уже наговорил как минимум лет на 10 в санатории на южном берегу Северного Ледовитого океана...
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7 час.
l
leonid
Хватит об этом поце сообщать. Он никого больше не интересует. Enough is enough.
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5 час.

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