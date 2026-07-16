Народный фронт доставил помощь детям в Мелитопольский центр

"Народный фронт" оказал поддержку детям, пострадавшим от агрессии ВСУ, в новых российских регионах. Организация передала одежду и спортинвентарь в Мелитопольский центр реабилитации, учитывая индивидуальные потребности каждого ребёнка.
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