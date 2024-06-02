Если кукла любить умеет

Как вы думаете, что бы произошло, если бы обычная кукла вдруг каким-то образом ожила и решила, что она – человек? Скорее всего, ничего хорошего из этого бы не вышло, разве что в какой-то момент это ирреальное существо захотело бы испытать главное человеческое чувство.