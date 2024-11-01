5 вещей, которые нужно знать о добавках витамина D

Витамин D играет важную роль для здоровья. Как правильно его комбинировать с другими витаминами и минералами, чтобы получить максимальную пользу? Например, витамин D работает в гомеостазе кальция для костной ткани, увеличивает усвоение ключевых минералов.
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