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В последний день локдауна транслировали масштабную реконструкцию освобождения Выборга. На организаторов обещают составить протоколы

В последний день локдауна транслировали масштабную реконструкцию освобождения Выборга. На организаторов обещают составить протоколы

В Выборге прошла масштабная реконструкция освобождения города советскими войсками в 1944 году. В последний день локдауна, 7 ноября, ее транслировали в группе межрегиональной молодежной общественной организации «Красная Звезда».

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