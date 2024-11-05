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Структуре южноуральского олигарха отказали в согласовании комплексного экологического разрешения

Структуре южноуральского олигарха отказали в согласовании комплексного экологического разрешения

В Роспотребнадзоре не торопятся согласовывать работу структур «Южуралзолота». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, ведомство отказало в выдаче комплексного экологического разрешения ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» для Березняковского участка, разработку которого ранее вело одно из предприятий золотопромышленного холдинга.

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