Associated Press: Киев парализован, а зимой будет вообще непригоден для жизни В дополнение к воздушным атакам по украинской инфраструктуре скоро ударят морозы Военная логистика киевского режима на грани паралича, пишут западные OSINT-аналитики.
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