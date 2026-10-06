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«Мы пойдём по пути эскалации»: в США объяснили, что Россия хочет от Европы

«Мы пойдём по пути эскалации»: в США объяснили, что Россия хочет от Европы

Главная цель давления Москвы на Европу – не война с ней, а изменение европейской политики по отношению к войне на Украине в сторону подхода Трампа.

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