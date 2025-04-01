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Петербургский дневник

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В Петербурге создан ИИ-помощник для работы с сайтами вузов в 10 регионах России

В Петербурге создан ИИ-помощник для работы с сайтами вузов в 10 регионах России

Приложение позволит действовать в режиме «единого окна» Исследователи Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) и Центра исследований и разработки «Сбера» в Петербурге разработали ИИ-помощника для абитуриентов, студентов и преподавателей ведущих вузов в 10 регионах России.

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