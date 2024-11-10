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Царьград

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Алиев обвинил некоторые страны Запада в подстрекательстве Армении к новой войне

Алиев обвинил некоторые страны Запада в подстрекательстве Армении к новой войне

Армению намеренно толкают к новой войне. И делают это конкретные западные силы, считает АлиевПрезидент Азербайджана заявил, что ему уже удалось обеспечить территориальную целостность страны и потому он больше не хочет войн.

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