Фото Путина закопала в сорок могил: Как ведьмы работают на Киев

Можно подумать что кто-то верит в эту чушь. А те, кто верит, пасутся в других соцсетях про борщи, вязание и прочие интересы.🤣🤣🤣

Надежда

Вы ищете логику там, где ее сроду не бывало) Януковича скинули по приказу заокеанских хозяев, хохлатым пришел оттуда приказ и все побежали скакать на майдан!) И пока зеленый нарик выполняет все их "указивкы" никто его не посмеет скинуть. Когда в фашингтоне поменяются планы и им будет нужно сменить надоевшего комика, вот тогда станет интересно, дадут ему сбежать в прикупленные замки и виллы или используют бандитский метод-убьют и обвинят "руку Кремля" и лично Путина!?)🤔