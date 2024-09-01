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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Фото Путина закопала в сорок могил: Как ведьмы работают на Киев

Фото Путина закопала в сорок могил: Как ведьмы работают на Киев

Коллаж Царьград На Украине уже официально запретили Православную Церковь, чего не было ни при поляках в XVII веке, ни при коммунистах в ХХ веке.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Можно подумать что кто-то верит в эту чушь. А те, кто верит, пасутся в других соцсетях про борщи, вязание и прочие интересы.🤣🤣🤣
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1 час.
5RFXdwliY 0A6rAu
Ну совсем с головой у хохлов плохо...
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1 час.
Надежда
Вы ищете логику там, где ее сроду не бывало) Януковича скинули по приказу заокеанских хозяев, хохлатым пришел оттуда приказ и все побежали скакать на майдан!) И пока зеленый нарик выполняет все их &quot;указивкы&quot; никто его не посмеет скинуть. Когда в фашингтоне поменяются планы и им будет нужно сменить надоевшего комика, вот тогда станет интересно, дадут ему сбежать в прикупленные замки и виллы или используют бандитский метод-убьют и обвинят &quot;руку Кремля&quot; и лично Путина!?)🤔
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1 час.

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