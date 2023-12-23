Лолита после скандальной «голой» вечеринки собирается покинуть Россию

Надежда Белугина

УЙДИ С ДОРОГИ! автор НАДЕЖДА БЕЛУГИНА- ПОДЮЖСКАЯ Мне всё равно, со мной вы или против. Я свой гражданский исполняю долг. Пишу, сквозь боль, о той, погибшей роте, Солдате том, чей сердца стук умолк. Ты знать об этом не желаешь вовсе? Придёт ответка! Каждому – своё! И как в глаза глядеть им будешь после, Когда придут уставшие с боёв? Те, что поднялись защитить Россию - Кто на войне, кто – волонтёр в тылу. А тот, кто СВО бранил, берёгший силы, Чем оправдаешь после жизнь свою? Порыв понять сумели даже дети И письмами своими поддержать Героев на войне - любовь в конверте Скорей в окоп солдатам передать. Уж за полста, пора остепениться, А ты, игрун в блестящем пиджачке, Кузнечиком желаешь притвориться, Стрекочешь на английском языке. Вся нечисть собралась на шабаш нынче На вечеринке голой бесовской. Ко всем бы применить пора суд Линча. Наглеют. Безнаказанность виной. Долой с дороги, уступив героям! Они давно достойны лучше жить. Прошли все испытания войною И русский дух сумели сохранить!