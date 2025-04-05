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Белгородская область: объявлена тревога из-за атаки дронов

Белгородская область: объявлена тревога из-за атаки дронов

МЧС России предупредило о возможной атаке дронов на территории Белгородской области. В Telegram-канале регионального управления опубликовано сообщение о необходимости повышенной бдительности жителей.

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