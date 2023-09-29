США призвали Сербию отвести своих военных от границы с Косово

Координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности Джон Кирби поделился во время брифинга информацией о том, что Соединенные Штаты Америки выступают с призывом к Сербии отвести своих военных от границы с Косово.
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