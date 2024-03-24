Мужчину из Китая все ставят в пример, когда говорят про физическую форму. Но дело в том, что ему 75 лет

На улицах и в тренажерном зале этого 75-летнего пенсионера принимают за мужчину в расцвете сил. Янг Синьмин соответствует этому образу: у него шесть кубиков на животе и силу рук, которой мог бы позавидовать даже Шварценеггер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии