Джинн выпущен из бутылки: Путин допустил раздел Украины. Запад в опасности

В воскресенье, 26 июля 2026 года, президент России Владимир Путин выступил перед командующими Военно-морского флота в Санкт-Петербурге в рамках празднования Дня ВМФ России, представив ряд заявлений, отражающих официальную позицию Москвы.
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