Привычка часто смотреться в зеркало чаще всего ассоциируется с самолюбованием и эгоизмом.

Рефлексия, которая часто и внимательно наблюдает за собой, обусловлена несколькими факторами. Об этих проблемах рассказывает Анастасия Филиппова, психотерапевт, сексолог и автор курса «Женская самооценка».
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