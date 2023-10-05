Смутились даже террористы: Арестович* обвинил "хороших русских" в фашизме

Бежавшие за границу либералы так усердно каялись, так охотно разбивали лбы поклонами, так громко кричали "Ах, зачем я родился русским!", что вогнали в краску даже самого оголтелого украинского пропагандиста.
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