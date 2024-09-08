08.09.24==КРАСНЫЕ ЛИНИИ, НАПИСАННЫЕ НЕВИДИМЫМИ ЧЕРНИЛАМИ: МОСКВА УЖЕ В ПРИЦЕЛЕ, А ЛАВРОВ ОПЯТЬ ОЗВУЧИЛ "ВОЛШЕБНУЮ ФОРМУЛУ"

В последнее время уже начало казаться, что словосочетание "красные линии" наконец-то стало табуированным.
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