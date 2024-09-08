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СООБЩЕНИЯ -ФАКТЫ

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08.09.24==КРАСНЫЕ ЛИНИИ, НАПИСАННЫЕ НЕВИДИМЫМИ ЧЕРНИЛАМИ: МОСКВА УЖЕ В ПРИЦЕЛЕ, А ЛАВРОВ ОПЯТЬ ОЗВУЧИЛ "ВОЛШЕБНУЮ ФОРМУЛУ"

08.09.24==КРАСНЫЕ ЛИНИИ, НАПИСАННЫЕ НЕВИДИМЫМИ ЧЕРНИЛАМИ: МОСКВА УЖЕ В ПРИЦЕЛЕ, А ЛАВРОВ ОПЯТЬ ОЗВУЧИЛ "ВОЛШЕБНУЮ ФОРМУЛУ"

В последнее время уже начало казаться, что словосочетание "красные линии" наконец-то стало табуированным.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
От верхов  одни слова.Дела  где?
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17 час.

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