Александр Овечкин: новая вершина в НХЛ и триумф "Вашингтона"

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в НХЛ с результатом 5:4, благодаря серии буллитов. Российский нападающий Александр Овечкин отличился голевым пасом и отметил своё достижение по результативности в Лиге во время торжественной церемонии с вручением золотой клюшки.