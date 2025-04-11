Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 976 подписчиков

Александр Овечкин: новая вершина в НХЛ и триумф "Вашингтона"

Александр Овечкин: новая вершина в НХЛ и триумф "Вашингтона"

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в НХЛ с результатом 5:4, благодаря серии буллитов. Российский нападающий Александр Овечкин отличился голевым пасом и отметил своё достижение по результативности в Лиге во время торжественной церемонии с вручением золотой клюшки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх