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Экономику Европы ждет тройной шок. К такому ее не готовили. Выход один

Экономику Европы ждет тройной шок. К такому ее не готовили. Выход один

© AP Photo / Thomas Padilla Сегодня 2,4K прочитали Помимо энергетического кризиса Европа сталкивается с растущим китайским импортом и угрозой трамповских пошлин, пишет The Economist.

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