НАТО скоро отправит Киеву боеприпасы и истребители F-16

Страны НАТО договорились о покупке боеприпасов на 2,4 млрд евро, в том числе для передачи Киеву. Несколько членов альянса готовы скоро отправить Украине истребители F-16, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
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