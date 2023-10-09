РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    А почему бы из пленных не организовать похоронные команды для валяющихся в полях тел укробоевиков ?Бывшие бойцы ВСУ ...
  • Erl Schweizer
    У Израиля минимум 100 атомных бомб, не помню, чтобы арабы или кто-то иной когда-либо возмущался, зато претензий к Ира...ХАМАС назвало тер...
  • Гарий Щерба
    История  ПОВТОРЯЕТСА ....!!!МИД РФ: Против ре...

НАТО скоро отправит Киеву боеприпасы и истребители F-16

НАТО скоро отправит Киеву боеприпасы и истребители F-16

Страны НАТО договорились о покупке боеприпасов на 2,4 млрд евро, в том числе для передачи Киеву. Несколько членов альянса готовы скоро отправить Украине истребители F-16, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх