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Reuters раскрыл личности пропавших без вести в бою в Мали "вагнеровцев"

Reuters раскрыл личности пропавших без вести в бою в Мали "вагнеровцев"

Ветераны боевых действий, имевшие опыт участия в конфликтах на Украине, в Ливии и Сирии, оказались среди бойцов ЧВК "Вагнер", участвовавших в столкновении с повстанцами-туарегами в Мали.

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