В Госдуме предложили запустить поезд-клинику

Глава комитета Госдумы по социальной политике, депутат ЛДПР Ярослав Нилов предложит Минздраву РФ рассмотреть возможность создания курсирующего по стране медицинского поезда, в котором будут оказывать помощь всем желающим.
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