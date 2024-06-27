В России готовятся запретить идеологию чайлдфри

Закон о запрете распространения идеологии child-free может вскоре появиться в России. Об этом рассказал заместитель главы Минюста Всеволод Вуколов на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
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