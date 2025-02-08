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Зеленский: Путин боится встречаться со мной

Зеленский: Путин боится встречаться со мной

Я готов к переговорам, если у нас будет понимание, чем закончится эта война, но Путин боится говорить со мной.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Путин не боится. Путин просто брезгует тебя и с тобой даже в одном помещении находится.
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22 час.
Л
Лидия
Я знала, что ЗЕ придурок....но не до такой же степени.....лучше бы продолжал играть одним местом на рояле и не высовывался....
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8 час.
Лидия Фролова
зачем встречаться с сумасшедшим,просроченным...
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1 час.
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