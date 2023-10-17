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Израиль выдвинул невозможный ультиматум. Нетаньяху готовит фатальный исход для арабов

Израиль выдвинул невозможный ультиматум. Нетаньяху готовит фатальный исход для арабов

Израиль с каждый днём вытворяет всё новые и новые вещи, которые вызывают только один вопрос: а что, так можно было? Вот один факт, который просто не вмещается в голову: официальный представитель Евросоюза Эрик Маммер заявил вчера о том, что: «Мы не можем ТРЕБОВАТЬ от Израиля соблюдения международного права, мы лишь ПРИЗЫВАЕМ Израиль его соблюдать».

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Похоже Нетаньяху роет могилу не арабам, а евреям.
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8 час.
Алексей Тан
А у евреев, это и есть их Культура ... Падающего, да подтолкни!. И они многие народы, так подтолкнули... в ЯМЫ.... в ВОЙНЫ!.... а евреи, того же Израиля... это сброд, низшие... а высшие... в Лондон-сити и на Уолл стрит!.
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8 час.
ГМ
Георгий Михалев
Правильный, гуманный шаг. Не хотят мочить мирное население.
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5 час.

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