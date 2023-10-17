Израиль выдвинул невозможный ультиматум. Нетаньяху готовит фатальный исход для арабов

Израиль с каждый днём вытворяет всё новые и новые вещи, которые вызывают только один вопрос: а что, так можно было? Вот один факт, который просто не вмещается в голову: официальный представитель Евросоюза Эрик Маммер заявил вчера о том, что: «Мы не можем ТРЕБОВАТЬ от Израиля соблюдения международного права, мы лишь ПРИЗЫВАЕМ Израиль его соблюдать».
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