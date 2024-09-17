Предприниматель Стаканова рассказала, как открыть кофейню и развеяла мифы о популярной мечте

"Каждый третий мой знакомый, когда узнает о том, что у нас с мужем небольшая кофейня, говорит мне следующую фразу – Ой, а это моя мечта!", — рассказала Тульской службе новостей предприниматель Мария Стаканова.
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