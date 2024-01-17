Ресторатор Антон Пинский поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Он высоко оценил работу волонтеров на пунктах сбора подписей В среду, 17 января, ресторатор Антон Пинский высказался в поддержку решения президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте этого года.
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