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«МЮ» и «Урава Ред Даймондс» согласовали трансфер Судзуки, но вратарь отказал англичанам. Он перейдет в «Сент-Труйден»

«МЮ» и «Урава Ред Даймондс» согласовали трансфер Судзуки, но вратарь отказал англичанам. Он перейдет в «Сент-Труйден»

Сообщалось, что манкунианцы могут подписать Зиона Судзуки в качестве второго вратаря команды. Как сообщает The Athletic, клуб АПЛ согласовал с «Урава Ред Даймондс» сумму трансфера, но сам игрок отказал англичанам.

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