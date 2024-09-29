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Мойкано обратился к французам после победы над Сен-Дени: «Нахер Макрона, нахер всех глобалистов! Демократия – заблуждение, ненастоящая власть. Ваше правительство – ужас»

«Франция, я приехал сюда и хотел наговорить много дерьма. Но я сходил в Лувр, во все ваши прекрасные места – могу сказать, что французский народ отличный.

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