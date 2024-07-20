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«Ход конём» от Запада. Зачем Армении военные учения с участием США

«Ход конём» от Запада. Зачем Армении военные учения с участием США

С 15 по 24 июля в Армении проходят масштабные армяно-американские военные учения Eagle Partner. Заявленная цель — «повысить уровень слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях, обменяться передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, повысить боеготовность армянского подразделения».

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