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Что ждет Арктику — развитие или конфликт?

Что ждет Арктику — развитие или конфликт?

Петербург стал площадкой для обсуждения будущего российского Заполярья. Санкт-Петербург вновь подтвердил статус российских ворот в Заполярье, собрав представителей федеральных органов власти, бизнеса, научных и общественных организаций на форум «Арктика: настоящее и будущее», который начал работу в четверг.

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