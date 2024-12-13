Что ждет Арктику — развитие или конфликт?

Петербург стал площадкой для обсуждения будущего российского Заполярья. Санкт-Петербург вновь подтвердил статус российских ворот в Заполярье, собрав представителей федеральных органов власти, бизнеса, научных и общественных организаций на форум «Арктика: настоящее и будущее», который начал работу в четверг.