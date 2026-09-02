В Тамбовской области стартуют памятные акции ко Дню победы над Японией

В Тамбовской области готовятся к проведению памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
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